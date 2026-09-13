Два человека погибли при атаке беспилотников на Нижнекамск

Нижнекамск подвергся атаке БПЛА. Погибли два человека, еще 12 получили ранения, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

В результате налета повреждены промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий возник пожар, его ликвидируют, производственный процесс остановлен не был.

Один беспилотник врезался в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль, в котором находились четверо молодых людей. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Также при атаке на жилой дом пострадали четыре человека, им оказывают медпомощь.

Раис республики Рустам Минниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки, при необходимости организовать временное размещение жильцов поврежденных квартир и с учетом погодных условий оперативно застеклить окна.

Влас Северин