Ушаков: Турция и другие страны предложили площадки для переговоров по Украине
Турция и некоторые другие страны заявили о готовности предоставить свои площадки для трехсторонних переговоров по Украине. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Турки предлагают свои услуги, некоторые другие страны»,— сказал господин Ушаков.
По его словам, сейчас рассматривается возможность организации переговоров в Абу-Даби. Эта локация является приемлемой для Москвы, добавил он. Провести встречи по Украине в ОАЭ предлагал наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время переговоров с Владимиром Путиным.
Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин определит, кто станет главой российской делегации на трехсторонних переговорах.
Рассмотрение Абу-Даби означает, что для возможного трехстороннего формата может быть использована уже знакомая переговорная площадка. В январе и феврале 2026 года там проходили встречи России, Украины и США, после чего стороны продолжили контакты в Женеве, однако существенных договоренностей достигнуть не удалось.
Выбор места решает прежде всего организационную задачу, но не снимает разногласий по существу. В 2025 году на переговорах в Стамбуле России и Украине удалось договориться об обмене пленными и телами погибших, но не о прекращении войны или прекращении огня.
У Абу-Даби есть и практическое ограничение: в марте 2026 года площадку перестали рассматривать из-за войны на Ближнем Востоке и ситуации в странах Персидского залива, после чего стороны искали альтернативу. Поэтому окончательный выбор зависит не только от приемлемости места для участников, но и от обстановки в регионе.