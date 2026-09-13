Ушаков: Турция и другие страны предложили площадки для переговоров по Украине

Турция и некоторые другие страны заявили о готовности предоставить свои площадки для трехсторонних переговоров по Украине. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Турки предлагают свои услуги, некоторые другие страны»,— сказал господин Ушаков.

По его словам, сейчас рассматривается возможность организации переговоров в Абу-Даби. Эта локация является приемлемой для Москвы, добавил он. Провести встречи по Украине в ОАЭ предлагал наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время переговоров с Владимиром Путиным.

Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин определит, кто станет главой российской делегации на трехсторонних переговорах.