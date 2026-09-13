В Приангарье объявлен конкурс на строительство школы искусств за 480 млн рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер на строительство детской школы искусств на 650 мест на ул. Ленина в Свирске. Стартовая цена — 479,6 млн рублей, говорится в сообщении на ЕИС «Закупки».

Строительство школы искусств будет профинансировано из средств федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчику предстоит построить трехэтажное здание общей нормированной площадью 4,3 тыс. кв. м. Ширина объекта в осях составит 38,35 м, длина — 54 м. Все работы должны быть завершены к декабрю 2027 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 сентября, победителя определят 22 сентября.

Михаил Кичанов