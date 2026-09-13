Песков: Моди и Си предлагали помочь в урегулировании украинского конфликта
Песков рассказал о предложениях глав Китая и Индии в урегулировании по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин активно предлагали президенту России Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Такие предложения лидеры стран озвучили в разговоре с Владимиром Путиным на саммите БРИКС. «В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы»,— сказал господин Песков журналистам. Президент России, по его словам, инициативу одобрил и «предоставил подробную информацию о положении дел».
Владимир Путин и Нарендра Моди обсуждали российско-украинский конфликт 11 сентября на Деловом форуме БРИКС. Речь, согласно пресс-релизу МИДа Индии, шла в том числе о ситуации в Черном море.
Отдельной встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином на саммите в Нью-Дели не было. Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что они смогут пообщаться в кулуарах. «Обстоятельные переговоры», по его словам, лидеры стран проведут на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Практический канал, который уже использовался Индией, — обсуждение мирных инициатив на встречах представителей стран БРИКС, отвечающих за национальную безопасность. В сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге на такой встрече советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал, по сообщениям индийских СМИ, должен был представить коллегам новые предложения по Украине. Возможность Дели выступать с такими инициативами связана с тем, что у Индии сохраняются давние отношения с Россией и при этом хорошие отношения с Украиной; обе стороны, как отмечалось, доверяют индийской дипломатии.
Для Москвы такое участие выглядит приемлемым: в сентябре 2026 года российская сторона заявляла, что приветствует все попытки содействия урегулированию и готовность Индии внести свой вклад. Но посредническая активность несет и политический риск: после визита Моди в Москву 8–9 июля 2024 года Зеленский назвал встречу Путина и Моди «сокрушительным ударом по мирным усилиям», и в отношениях Дели и Киева вспыхнул скандал. Это показывает, что даже контакты, подаваемые как содействие диалогу, могут осложнять отношения посредника с одной из сторон.