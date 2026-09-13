Песков: Моди и Си предлагали помочь в урегулировании украинского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин активно предлагали президенту России Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Такие предложения лидеры стран озвучили в разговоре с Владимиром Путиным на саммите БРИКС. «В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы»,— сказал господин Песков журналистам. Президент России, по его словам, инициативу одобрил и «предоставил подробную информацию о положении дел».

Владимир Путин и Нарендра Моди обсуждали российско-украинский конфликт 11 сентября на Деловом форуме БРИКС. Речь, согласно пресс-релизу МИДа Индии, шла в том числе о ситуации в Черном море.

Отдельной встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином на саммите в Нью-Дели не было. Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что они смогут пообщаться в кулуарах. «Обстоятельные переговоры», по его словам, лидеры стран проведут на саммите АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.