Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча состоялась после заседания лидеров стран объединения.

Халед бен Мухаммед бен Заид возглавил делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на саммите. Россия и ОАЭ поддерживают активные политические контакты и развивают сотрудничество в различных сферах.

ОАЭ — крупнейший торговый партнер России среди арабских государств. По итогам 2025 года товарооборот двух стран достиг рекордных $14 млрд.

Ожидалось, что в ходе переговоров стороны также рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе развитие событий вокруг Ирана. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели в пятницу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС.