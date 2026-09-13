Двое российских военных погибли при ударе по бензовозам возле Запорожской ЗАЭС
ВСУ 11 сентября ударили по бензовозам, которые подвозили дизельное топливо для Запорожской АЭС. Двое военнослужащих погибли, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, машины в момент атаки находились рядом с периметром площадки станции. Господин Лихачев добавил, что ранения получили большое количество российских военнослужащих. Число пострадавших он не раскрыл.
«Киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе с непредсказуемыми последствиями, причем не только для близлежащих регионов»,— заявил он журналистам (цитата по сайту «Росатома»). Он призвал МАГАТЭ осудить удары.
Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа. Обеспечить ЗАЭС дизельным топливом призывал в том числе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 14 сентября он должен встретиться с главой «Росатома».
Остановленная атомная станция превращается из производителя электроэнергии в потребителя: ей обязательно нужно внешнее электроснабжение, чтобы отводить тепло, выделяющееся в ядерном топливе, и обеспечивать работу насосов, охлаждающих реакторы и бассейны с отработанным топливом. Реакторы Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов» — безопасном режиме, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. 20 августа 2026 года станция потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи «Феросплавна-1» 330 кВ, и с тех пор ее собственные нужды обеспечиваются резервными источниками питания.
Работа в таком режиме создает зависимость от непрерывных поставок дизельного топлива, поскольку его запас на станции необходимо постоянно поддерживать и подвозить. По заявлению генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в октябре 2025 года запас топлива на станции составлял не более чем на десять дней, а по комментариям Алексея Лихачева, на июль 2026 года его хватало на 11 суток автономной работы. По словам Гросси, без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии.
МАГАТЭ неоднократно подчеркивало важность обеспечения станции достаточным количеством топлива: в конце августа 2026 года его специалисты наблюдали за перекачкой нескольких десятков тонн дизельного топлива в резервуары станции. Ранее, в октябре 2025 года и июне 2026 года, при посредничестве МАГАТЭ уже устанавливались локальные режимы прекращения огня для ремонта линий энергоснабжения станции.