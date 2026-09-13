Двое российских военных погибли при ударе по бензовозам возле Запорожской ЗАЭС

ВСУ 11 сентября ударили по бензовозам, которые подвозили дизельное топливо для Запорожской АЭС. Двое военнослужащих погибли, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, машины в момент атаки находились рядом с периметром площадки станции. Господин Лихачев добавил, что ранения получили большое количество российских военнослужащих. Число пострадавших он не раскрыл.

«Киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе с непредсказуемыми последствиями, причем не только для близлежащих регионов»,— заявил он журналистам (цитата по сайту «Росатома»). Он призвал МАГАТЭ осудить удары.

Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа. Обеспечить ЗАЭС дизельным топливом призывал в том числе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 14 сентября он должен встретиться с главой «Росатома».