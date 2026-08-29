В МАГАТЭ призвали обеспечить Запорожскую АЭС дизтопливом

Запорожская атомная электростанция более недели обходится без внешнего электроснабжения и питается за счет дизельных электрогенераторов, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он подчеркнул важность обеспечения АЭС достаточным количеством дизельного топлива, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

«20 августа станция потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи — линией "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ — в результате военных действий на северном берегу Днепра, — указано в сообщении. — С тех пор она эксплуатирует несколько энергоблоков для обеспечения собственных нужд, в первую очередь для насосов, охлаждающих все шесть реакторов и бассейны с отработанным топливом... В пятницу АЭС сообщила, что на площадке имеется запас дизельного топлива примерно на 10 дней работы энергоблоков, что является минимальным нормативным требованием».

Представители ЗАЭС заявили МАГАТЭ, что последняя поставка топлива в хранилище состоялась почти полгода назад, в марте, и что планировавшаяся на май поставка была отложена из-за военной активности в этом районе. Однако «в четверг и пятницу инспектирующие станцию специалисты МАГАТЭ наблюдали за перекачкой нескольких десятков тонн дизельного топлива в обслуживающие станцию резервуары».

«Без восстановления электроснабжения извне или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии», — заявил господин Гросси.