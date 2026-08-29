В МАГАТЭ призвали обеспечить Запорожскую АЭС дизтопливом
Глава МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС больше недели остается без внешнего электроснабжения
Запорожская атомная электростанция более недели обходится без внешнего электроснабжения и питается за счет дизельных электрогенераторов, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он подчеркнул важность обеспечения АЭС достаточным количеством дизельного топлива, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.
«20 августа станция потеряла связь с единственной оставшейся внешней линией электропередачи — линией "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ — в результате военных действий на северном берегу Днепра, — указано в сообщении. — С тех пор она эксплуатирует несколько энергоблоков для обеспечения собственных нужд, в первую очередь для насосов, охлаждающих все шесть реакторов и бассейны с отработанным топливом... В пятницу АЭС сообщила, что на площадке имеется запас дизельного топлива примерно на 10 дней работы энергоблоков, что является минимальным нормативным требованием».
Представители ЗАЭС заявили МАГАТЭ, что последняя поставка топлива в хранилище состоялась почти полгода назад, в марте, и что планировавшаяся на май поставка была отложена из-за военной активности в этом районе. Однако «в четверг и пятницу инспектирующие станцию специалисты МАГАТЭ наблюдали за перекачкой нескольких десятков тонн дизельного топлива в обслуживающие станцию резервуары».
«Без восстановления электроснабжения извне или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии», — заявил господин Гросси.
Запорожская АЭС в июне 2026 года уже 20 раз теряла внешнее электроснабжение с начала специальной военной операции, при этом единственная работающая линия «Ферросплавная-1» отключалась неоднократно из-за технических проблем или боевых действий. 5 и 10 июня 2026 года станция полностью обесточивалась из-за отключения этой линии, что приводило к питанию от резервных дизель-генераторов. Для ремонта второй линии электропередачи — «Днепровская», которая была отключена в течение трех месяцев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявляли режим тишины с 5 по 23 июня 2026 года, однако ремонтные работы еще не завершены из-за повреждений соединительной подстанции.
В феврале 2026 года МАГАТЭ предлагало России и Украине прекратить огонь в районе ЗАЭС для оценки повреждений и восстановления резервной линии «Ферросплавная-1», отключенной 10 февраля того года. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что надежное внешнее электроснабжение критически важно для ядерной безопасности. В октябре 2025 года Рафаэль Гросси назвал 10-дневное отключение внешнего электроснабжения ЗАЭС самым долгим с начала конфликта, инициировав переговоры с обеими сторонами по восстановлению питания.