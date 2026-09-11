Путин обсудил с Моди конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили украинский вопрос в Нью-Дели. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры прошли на полях саммита БРИКС.
«Конечно обсуждался», — ответил господин Ушаков на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно пресс-релизу индийского МИДа, детали разговора касались ситуации в акватории Черного моря. В частности, лидеры стран обсудили, как конфликт повлиял на безопасность моряков и возможность вести торговлю. Отмечается, что господин Моди выразил готовность Индии помочь в мирном разрешении кризиса.
Предыдущие переговоры двух лидеров прошли на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа. Тогда глава индийского правительства также затронул тему прекращения конфликта на Украине и призвал Владимира Путина сделать это только мирным путем.
Практически Индия может выступать не столько автором готового соглашения, сколько каналом связи между Россией и Украиной: в 2024 году сообщалось о готовности Нарендры Моди при необходимости передавать послания руководителям двух стран. Дели также заявлял о намерении поддерживать контакты с обеими сторонами и искать сценарий урегулирования, что позволяет обсуждать отдельные вопросы, не превращая посредничество в присоединение к позиции одного из участников.
У такой роли есть ограничения. В 2024 году Индия считала преждевременным проведение второго «саммита мира» и не присоединилась к итоговому документу конференции в Бюргенштоке; одновременно на Дели усиливалось давление с целью отнести его к сторонникам Киева. Поэтому сохранение доверия сразу к России и Украине остается необходимым условием для индийского посредничества.
Безопасность судоходства может обсуждаться как отдельный практический вопрос, а не только как часть всеобъемлющего соглашения: в марте 2025 года Россия и США уже договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Это создает предмет для последовательных переговоров по торговле и безопасности моряков независимо от темпа решения остальных вопросов конфликта.