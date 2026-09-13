В Свердловской области на человека приходится 9,85 литра выпитого алкоголя

В среднем за последний год житель Свердловской области выпил 9,85 литра алкоголя, сообщает «РИА Новости». Житель Москвы в среднем за этот же период выпил 4,45 литра алкоголя, а в Новосибирской области — 7,75 литра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При этом, издание отмечает, что потребление алкоголя в РФ в августе снизилось до минимума с 1996 года. «С начала года жители страны стали пить спиртное на 0,54 литра меньше. Показатель достиг 7,52 литра на душу населения за последние 12 месяцев», — сообщает издание.

Напомним, с 1 сентября в Свердловской области ограничена розничная торговля алкоголем на два часа: время продаж установлено с 09:00 до 22:00 вместо 08:00 до 23:00.