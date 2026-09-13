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В Екатеринбурге за два дня к святителю Спиридону пришли более 55 тыс. человек

С 11 сентября к Храму-на-Крови пришли поклониться мощам Спиридона Тимифунтского более 55 тыс. человек, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своих соцсетях.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Благодарю всех: кто пришел пешком, приехал общественным транспортом, прибыл из близлежащих регионов. Всех тех, кто совершил свой путь навстречу святителю Спиридону», — отметил он.

Напомним, десница Спиридона Тимифунтского прибыла в Екатеринбург 11 сентября с греческого острова Корфу. Святыня пробудет в церкви до 13 сентября, после чего она отправится во Владимир.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

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