В Приангарье ищут водителя, сбившего на обочине двух подростков

В Аларском районе Иркутской области разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Инцидент произошел 12 сентября около 21:00 на автодороге Кутулик—Бахтай—Хадахан, сообщили в ГАИ региона.

По данным правоохранителей, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве близ села Могоенок допустил наезд на подростков, которые шли по обочине навстречу движению автомобилей. В результате ДТП девушка и парень в возрасте 15 и 17 лет с травмами были доставлены в больницу. Водитель скрылся.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокуратуры Аларского района.

Михаил Кичанов