Пенсионер из Кузбасса потерял на криптобирже мошенников 7 млн рублей

В Таштаголе Кемеровской области пенсионер вложил в криптобиржу мошенников около 7 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), сообщил региональный главк МВД России.

Как установили правоохранители, в июле этого года 64-летний потерпевший нашел в интернете предложение обучиться инвестированию онлайн. По указанию лженаставников таштаголец установил на телефон специальное приложение и создал личный кабинет с «криптосчетом». Вместе с «брокером» он провел несколько успешных сделок и получил прибыль в размере 4,5 тыс. руб.

Воодушевленный успехом, инвестор в течение двух недель вложил в криптовалюту около 7 млн руб., которые оказались в руках мошенников. Полиция устанавливает их имена.

Михаил Кичанов