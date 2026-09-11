Матч за звание первейшей

В женском финале Открытого чемпионата США встретятся его победительница последних двух лет Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Это выяснилось после того, как белоруска в двух партиях обыграла американку Джессику Пегулу, а теннисистка из Казахстана, которая в понедельник отберет у Соболенко лидерство в мировом рейтинге, сломила сопротивление другой представительницы США — Коко Гауфф. Таким образом, две сильнейшие теннисистки мира, которые уже встречались в финале Australian Open, разыграют в этом сезоне второй престижнейший титул на харде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рыбакина, уже обеспечившая себе первое место в мировом рейтинге по итогам US Open, попробует добавить к этому титул победительницы американского мейджора

Фото: Frank Franklin II / AP Елена Рыбакина, уже обеспечившая себе первое место в мировом рейтинге по итогам US Open, попробует добавить к этому титул победительницы американского мейджора

Фото: Frank Franklin II / AP

Набор участниц полуфиналов нынешнего US Open получился образцово-показательным. Впервые с 1975 года в четверку сильнейших американского мейджора попали теннисистки, «посеянные» под первыми четырьмя номерами.

На других турнирах Большого шлема подобного, кстати, тоже не случалось давно — с 2009 года. Тогда на Wimbledon в ранге первой ракетки мира приехала Динара Сафина, которую в полуфинале переиграла Винус Уильямс (на тот момент — третья в мире), а будущая чемпионка Серена Уильямс (вторая), в свою очередь, сломила сопротивление другой россиянки, Елены Дементьевой (четвертая). Нынешняя ситуация отчасти напоминала ту, уимблдонскую 17-летней давности. С той разницей, что русскоязычные спортсменки обыграли двух американок.

История взаимоотношений Арины Соболенко с Джессикой Пегулой была богата интересными матчами, причем два из них тоже проходили в Нью-Йорке. В 2024 году в финале Соболенко взяла верх в двух сетах, а в 2025-м в полуфинале — в трех.

Cейчас шансы белоруски тоже котировались выше. Конечно, четвертьфинал против чешки Линды Носковой получился для Соболенко крайне тяжелым. Но эффектная концовка супер-тай-брейка третьей партии, который действующая чемпионка US Open завершила эйсом со второй подачи, должна была добавить ей уверенности.

Так оно и вышло. Состязаясь с элитной соперницей, игравшей при поддержке своей публики, Соболенко продемонстрировала очень качественный теннис. Пегуле почти не за что было зацепиться. За всю игру она имела всего один брейк-пойнт — в девятом гейме первой партии, но белоруска, допустившая двойную ошибку, тут же исправила ее атакующим ударом слева. В двенадцатом гейме Пегула на своей подаче взяла лишь одно очко, а вторая партия прошла под полным контролем Соболенко. В итоге — 7:5, 6:2 всего за 1 час 19 минут.

Елена Рыбакина и Коко Гауфф играли друг с другом всего дважды. В 2022 году в Торонто в трех партиях победила американка, а месяц назад там же все закончилось ровно наоборот.

В этот раз поначалу казалось, что американка готова лучше. Используя частые ошибки оппонентки, она в шестом гейме взяла чужую подачу и вскоре оставила за собой первый сет. Во второй партии брейк в четвертом гейме сделала Рыбакина, к восьмому гейму равновесие восстановилось, но в конце концов будущей первой ракетке мира удалось переломить ход борьбы. В десятом гейме Гауфф не справилась с психологическим давлением, и Рыбакина уравняла положение в матче.

В третьей партии американка несколько раз с трудом держала свою подачу, но в восьмом гейме все-таки потеряла ее. С ходу закончить дело Рыбакина не сумела. Пришлось ждать десятого гейма, в котором Гауфф, пытаясь отразить первый матчбол, ошиблась при выполнении смэша. Через два часа восемь минут после начала матча судьба второй путевки в финал была окончательно решена. Результат матча — 3:6, 6:4, 6:4.

Таким образом, в финале US Open сыграют две лучшие теннисистки мира, и прогнозировать, чем закончится дело, тяжело. Преимущество Соболенко в личных встречах (10:7) ни о чем не говорит.

Перед тем как дважды обыграть Рыбакину на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами, она уступила ей в январском финале на Australian Open, а в конце прошлого сезона — еще и в Эр-Рияде в финале итогового турнира WTA Finals. Пока лишь очевидно, что нью-йоркский финал будет иметь большое значение в борьбе за первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам года. 14 сентября Рыбакина вне зависимости от исхода финала возглавит рейтинг. Но в классификации по очкам, набранным с начала сезона, после завершения US Open будет лидировать та теннисистка, которая выиграет турнир.

Евгений Федяков