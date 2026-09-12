Артюхов заявил о сохранении угрозы атак БПЛА на Ямал

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел в Салехарде совещание с представителями силового блока, во время которого заявил о сохранении угрозы атак беспилотников на территорию региона, сообщили в правительстве ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В центре обсуждения был анализ происшествия с беспилотником в Новом Уренгое, произошедшего 9 сентября. Тогда беспилотник атаковал один из промышленных объектов. Пострадавших и погибших после атаки БПЛА не было.

«Нам ни в коем случае нельзя ослаблять внимание, нужно продолжать активно укреплять защиту инфраструктуры и, главное, обеспечивать безопасность людей», — сказал глава региона.