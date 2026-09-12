В Тюмени аннулировали незаконно полученный диплом студента ТИУ

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил исковые требования прокурора о признании недействительным незаконно полученнего диплома студента Тюменского индустриального университета (ТИУ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным ведомства, студент университета в 2021 году перевел 31 тыс. руб. на банковский счет посредника для передачи денег неустановленным должностным лицам в качестве взятки. «Вознаграждение передавалось за выставление положительных оценок по шести дисциплинам без фактической сдачи аттестации», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В 2023 году студент получил диплом по направлению «Нефтегазовое дело».

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