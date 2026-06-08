Экс-педагога техникума в Екатеринбурге оштрафовали за взятки от студентов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 1,5 млн руб. бывшего преподавателя Уральского железнодорожного техникума (УрЖТ) Юрия Черкашина за взятки от студентов по ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Черкашин

Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга Юрий Черкашин

Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

Следствие установило, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года обвиняемый в должности преподавателя получал от студентов деньги за подготовку выпускных квалификационных работ и за обеспечение допуска к экзаменам. Общая сумма полученных средств составила 180 тыс. руб.

Например, в ноябре 2023 года Юрий Черкашин, зная о теме выпускной работы одного из студентов, а также о том, что его назначат научным руководителем, начал требовать с него деньги за действия, которые входят в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал бизнес-аккаунт с женским именем «Елена Ургупс» в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По аналогичной схеме были совершены и другие преступления.

Суд признал экс-преподавателя техникума виновным в совершении 15 преступлений, а также запретил на четыре года заниматься педагогической деятельностью. Приговор не вступил в силу.

Ранее суд по иску транспортного прокурора признал недействительным диплом выпускника УрЖТ. По данным прокуратуры, он дал своему научному руководителю взятку в размере 12 тыс. руб. Взамен преподаватель освободил выпускника от самостоятельного выполнения квалификационной работы — впоследствии студент незаконно получил диплом.

Ирина Пичурина