В Таганроге локализовали часть пожаров после ночной атаки БПЛА

Открытое горение локализовали на трех из четырех коммерческих объектов в Таганроге, загоревшихся из-за падения обломков БПЛА. На четвертом продолжается тушение, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Госпожа Камбулова посетила места ЧП. К тушению привлечены силы и средства ростовского МЧС. «По трем адресам проведена полная локализация открытого горения. На одном объекте огнеборцы продолжают работу»,— уточнила глава города.

За ночь над территорией Ростовской областью было уничтожено более 70 беспилотников. В Таганроге при падении обломков БПЛА загорелся магазин, обошлось без пострадавших.