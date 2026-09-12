В Таганроге после атаки БПЛА загорелись четыре коммерческих объекта

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на четырех коммерческих объектов. Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ведется ликвидация открытого горения. В городе также зафиксированы повреждения нескольких зданий. На местах работают полиция и МЧС, уточнила госпожа Камбулова по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

За ночь над Ростовской областью было уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге при падении обломков БПЛА загорелся магазин.