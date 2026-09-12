В Таганроге после атаки БПЛА загорелись четыре коммерческих объекта
В Таганроге из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на четырех коммерческих объектов. Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ведется ликвидация открытого горения. В городе также зафиксированы повреждения нескольких зданий. На местах работают полиция и МЧС, уточнила госпожа Камбулова по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
За ночь над Ростовской областью было уничтожено более 70 беспилотников над 11 муниципалитетами, Таганрогом и Таганрогским заливом. В Таганроге при падении обломков БПЛА загорелся магазин.
Предыдущие эпизоды показывают, что в Таганроге последствия атак и падения обломков БПЛА затрагивали не только коммерческие здания: повреждения фиксировались в жилых домах и общежитии колледжа. В описанных случаях в самом городе пострадавших не было, хотя ущерб сопровождался эвакуацией жителей и оцеплением прилегающих территорий.
27 июля 2026 года при атаке дронов на Ростовскую область пострадали восемь человек, погибли два; атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также несколько районов области. 29 ноября 2025 года при падении обломков беспилотников в Таганроге были повреждены несколько жилых домов и здание общежития колледжа, никто не пострадал.