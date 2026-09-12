Трамп: хуситы попросили США не вмешиваться в ситуацию с Баб-эль-Мандебским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы, взявшие под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, попросили Вашингтон не вмешиваться. По его словам, хуситы «не хотят воевать» с США.

«Хуситы позвонили нам; они не хотят воевать с нами. Они не хотят, чтобы мы выступали против них»,— сказал господин Трамп журналистам во время визита в Дублин (цитата по AFP).

Баб-эль-Мандебский пролив — судоходный путь, соединяющий Красное море с Аденским заливом. Он стратегически важен, поскольку служит южными воротами в Суэцкий канал.

11 сентября отряды радикального движения «Ансар Аллах» установили полный контроль над западным побережьем Йемена и высадились на островах в Баб-эль-Мандебском проливе. Противники хуситов считают, что те намерены блокировать пролив по примеру того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Саудовская Аравия опасается новой морской блокады.

Подробности — в материале «Хуситы вышли к морю».