Трамп: хуситы попросили США не вмешиваться в ситуацию с Баб-эль-Мандебским проливом
Президент США Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы, взявшие под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, попросили Вашингтон не вмешиваться. По его словам, хуситы «не хотят воевать» с США.
«Хуситы позвонили нам; они не хотят воевать с нами. Они не хотят, чтобы мы выступали против них»,— сказал господин Трамп журналистам во время визита в Дублин (цитата по AFP).
Баб-эль-Мандебский пролив — судоходный путь, соединяющий Красное море с Аденским заливом. Он стратегически важен, поскольку служит южными воротами в Суэцкий канал.
11 сентября отряды радикального движения «Ансар Аллах» установили полный контроль над западным побережьем Йемена и высадились на островах в Баб-эль-Мандебском проливе. Противники хуситов считают, что те намерены блокировать пролив по примеру того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Саудовская Аравия опасается новой морской блокады.
Подробности — в материале «Хуситы вышли к морю».
Заявление Трампа сопровождается практическим решением Вашингтона не открывать новый военный фронт против хуситов: по сообщениям американских чиновников, войска США должны сосредоточиться на Иране и безопасности Ормузского пролива. Это означает, что в рассматриваемой ситуации США пока предпочитают не отвечать на угрозу в Баб-эль-Мандебском проливе прямыми ударами.
Контроль побережья и островов дает хуситам возможность воздействовать на судоходство, но не обязательно означает способность полностью перекрыть пролив. Их основной инструмент — атаки по танкерам и создание препятствий для движения судов; уже 10 сентября через пролив прошли шесть торговых судов против 30 днем ранее.
Последствия могут выходить за пределы самого маршрута: из-за атак хуситов суда ранее уходили в обход Африки, а транзит через Суэцкий канал снижался примерно на 37%. Предыдущая американская операция 2025 года также не лишила «Ансар Аллах» боевого потенциала: после ее завершения 6 мая движение использовало паузу для пополнения арсеналов.