Хуситы взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив

Составлено ИИ-Ассистентъ

Контроль над побережьем и островами дает хуситам возможность воздействовать на движение через Баб-эль-Мандебский пролив — южные ворота Суэцкого канала, соединяющие Красное море с Аденским заливом и являющиеся самым коротким морским путем из Азии в Европу. Но сам по себе такой контроль не означает автоматического закрытия водного пути: в июле 2026 года хуситы официально не объявляли о его блокаде, хотя угрозы судам, связанным с саудовскими портами, уже заставляли танкеры выборочно менять маршруты и повышали риск логистических заторов.

Практический механизм давления состоит не обязательно в полном перекрытии пролива, а в создании для перевозчиков риска прохода. При нарушении трафика суда могут направляться в обход Африки вместо маршрута через Суэцкий канал: в январе 2024 года на фоне атак хуситов транзит через Суэц снизился примерно на 37% год к году, а движение через мыс Доброй Надежды выросло примерно на 54%. Для нефтяных перевозок значение этого маршрута особенно велико: через Баб-эль-Мандеб в сутки проходит около 4,5 млн баррелей нефти, а в июле 2018 года Саудовская Аравия уже временно приостанавливала перевозки по Красному морю после ударов по танкерам, возобновив их в августе.