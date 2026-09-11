Хуситы взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив
Отряды радикального движения «Ансар Аллах» 11 сентября установили полный контроль над западным побережьем Йемена и высадились на стратегически важных островах в Баб-эль-Мандебском проливе. Противники хуситов предупредили, что те намерены блокировать пролив по примеру того, как Иран в начале войны на Ближнем Востоке перекрыл Ормузский пролив.
Саудовская Аравия опасается новой морской блокады. По данным издания Axios, саудовский наследный принц и фактический правитель страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дважды звонил 10 сентября президенту Дональду Трампу с просьбой о помощи. Принц призывал Белый дом начать военную операцию против хуситов. Однако Вашингтон не поддержал эту идею.
Подробности — в материале «Хуситы вышли к морю».
Контроль над побережьем и островами дает хуситам возможность воздействовать на движение через Баб-эль-Мандебский пролив — южные ворота Суэцкого канала, соединяющие Красное море с Аденским заливом и являющиеся самым коротким морским путем из Азии в Европу. Но сам по себе такой контроль не означает автоматического закрытия водного пути: в июле 2026 года хуситы официально не объявляли о его блокаде, хотя угрозы судам, связанным с саудовскими портами, уже заставляли танкеры выборочно менять маршруты и повышали риск логистических заторов.
Практический механизм давления состоит не обязательно в полном перекрытии пролива, а в создании для перевозчиков риска прохода. При нарушении трафика суда могут направляться в обход Африки вместо маршрута через Суэцкий канал: в январе 2024 года на фоне атак хуситов транзит через Суэц снизился примерно на 37% год к году, а движение через мыс Доброй Надежды выросло примерно на 54%. Для нефтяных перевозок значение этого маршрута особенно велико: через Баб-эль-Мандеб в сутки проходит около 4,5 млн баррелей нефти, а в июле 2018 года Саудовская Аравия уже временно приостанавливала перевозки по Красному морю после ударов по танкерам, возобновив их в августе.