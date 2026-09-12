Песков: бизнес заинтересован в возобновлении сотрудничества России с США

Пока никаких механизмов для экономического сотрудничества России с США нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, бизнес проявляет интерес к возобновлению сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Как утверждает господин Песков, «есть также понимание, что возобновление торгово-экономического сотрудничества с американцами даст много выгоды» для обеих стран. «На уровне компаний мы видим большую заинтересованность, но в прикладном плане пока никаких механизмов сотрудничества, пока никаких реализованных совместных проектов нет»,— сказал представитель Кремля «Известиям».

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали урегулирование военного конфликта на Украине. 8 сентября господин Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Тот пообещал российскому президенту «колоссальные выгоды» при завершении конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «По Украине нанесен новый звонок».