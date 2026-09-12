FT: ЕС торопится согласовать основные документы до выборов во Франции

Правительства стран ЕС стремятся ускорить принятие важных документов до президентских выборов во Франции, запланированных в 2027 году, сообщает Financial Times (FT). По данным издания, Париж предупредил, что победа лидера крайне правых Марин Ле Пен «может сорвать значительную часть повестки» ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Госпожа Ле Пен стала фаворитом в гонке за пост президента еще в апреле, отмечает FT. Из-за этого Франция призвала своих партнеров быстрее согласовать все ключевые документы, включая семилетний бюджет ЕС и меры по борьбе с изменением климата, рассказали неназванные европейские дипломаты. «Франция стремится завершить переговоры к концу года, заявляя: "Если мы не заключим выгодную сделку к концу года, мы прекратим переговоры"», — утверждает один из дипломатов.

По словам другого дипломата, в преддверии выборов «Франции выгодно, чтобы Брюссель не выглядел медлительным или неэффективным». Официально Елисейский дворец отрицает связь с предстоящими выборами. «Мы действуем в соответствии с институтами и в интересах Европы, никогда не основываясь на сроках выборов или их ожидаемых результатах»,— прокомментировали в пресс-службе.

Как напоминает FT, Марин Ле Пен «ясно дала понять», что не хочет, чтобы Франция финансировала ЕС в обычном объеме. В августе она жаловалась, что в последние годы этот взнос резко вырос, при этом ЕС «практически не оказывает помощи» французской экономике. Президентские выборы во Франции запланированы на 18 апреля. Последние опросы прогнозируют, что госпожа Ле Пен займет первое место в первом туре.

Подробности — в материале «Ъ» «Претенденты на Елисейский дворец прошли собеседование».