Претенденты на Елисейский дворец прошли собеседование

Претендентам на Елисейский дворец пришлось говорить не только с избирателями, но и с работодателями: семь кандидатов в президенты собрались 27 августа на кортах «Ролан Гаррос» по приглашению французской организации предпринимателей Medef. Впервые от политиков ждали не лозунгов, а ответа на вопрос, что они будут делать с французской экономикой. Его так и не услышал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Брюно Ретайо, Рафаэль Глюксманн, Марин Ле Пен, Эдуар Филипп, Патрик Мартен, Жан-Люк Меланшон, Марин Тонделье и Габриэль Атталь

Фото: Thomas Padilla / AP Слева направо: Брюно Ретайо, Рафаэль Глюксманн, Марин Ле Пен, Эдуар Филипп, Патрик Мартен, Жан-Люк Меланшон, Марин Тонделье и Габриэль Атталь

Фото: Thomas Padilla / AP

Medef, или Mouvement des entreprises de France, представляет интересы французского бизнеса, не столько крупнейших корпораций, сколько владельцев малых и средних предприятий. Кандидаты-политики оказались перед собравшимися на трибунах «Ролан Гаррос» бизнесменами-практиками, которым приходится начислять зарплаты, нанимать сотрудников, платить налоги и на себе ощущать государственный долг, дефицит, инфляцию и все более тяжелые нормы регулирования.

Кандидаты центра — бывшие премьер-министры Габриэль Атталь и Эдуар Филипп — легче всего находили общий язык с трибунами. Они обещали облегчить нагрузку на бизнес, сократить бюрократию, поддерживать промышленность. Для них задача была двойной: не только понравиться залу, но и доказать друг другу, кто из них способен стать главным кандидатом среди центристов. Марин Ле Пен тоже старалась понравиться зрителям. Еще недавно экономическая программа «Национального объединения» вызывала у бизнеса немало вопросов из-за воинственного популизма. Теперь Ле Пен показывала себя сторонницей финансовой дисциплины. Государство, заявила она, должно первым резко сократить расходы, и пообещала представить программу экономии на €125 млрд.

Брюно Ретайо яростно защищал либеральную экономику, обещая максимально освободить бизнес от налогов и отчислений. Рафаэль Глюксманн атаковал Марин Ле Пен по поводу ее решения проблемы государственного долга — остановки иммиграции: а кто тогда будет работать? За почти три часа дебатов лишь кандидат от зеленых Марин Тонделье по-настоящему вызвала недовольство публики, настойчиво пытаясь включить экологическую повестку в экономический разговор. От экологии бизнесмены и так устали.

Но главным нарушителем спокойствия стал Жан-Люк Меланшон. Лидер «Непокорившейся Франции» почти не пытался понравиться аудитории.

На теннисном корте остальные старались придерживаться чинных правил, а он как будто бы решил сыграть в регби, понимая, что пришел к тем, у кого его политические взгляды вызывают такую же симпатию, как налоговая проверка. Когда его спросили о мерах помощи предпринимательству, он заявил, что Франция и так входит в число стран, где заниматься бизнесом проще всего. Когда речь зашла о зарплатах, он потребовал их повышать и немедленно увеличить минимальную зарплату. «Если вы не повысите зарплаты, вы недолго будете смеяться, потому что получите рецессию»,— ответил он предпринимателям. А затем пригрозил, что им придется «смеяться сквозь слезы», если они не станут делиться. Он выступил за максимальный контроль государства (подразумевая, разумеется, что государство — это он) и едва ли не возрождение на французской территории советского Госплана.

При этом у «Непокорившейся Франции» есть собственная экономическая гвардия. В нее входит, например, банкир Маттье Пигасс, который много лет вкладывает деньги в левые медиа, поддерживает LFI и выступает за идеи, весьма далекие от традиционных, включая авральное налогообложение сверхбогатых и списание части государственного долга. У Меланшона может не быть большинства среди предпринимателей, зато у него есть люди из мира капитала, готовые поддерживать его политический проект. И если он победит, богачи все равно никуда не денутся. Глава Medef Патрик Мартен уже заявил, что предприниматели будут сотрудничать с победителем, будь то Меланшон, Марин Ле Пен или кто-то еще, кто выскочит из засады.

На сцене «Ролан Гаррос» одни кандидаты обещали заставить французов больше работать, другие — заставить богатых больше платить, третьи — заставить государство меньше тратить.

До настоящего конкурса — президентских выборов 2027 года — еще довольно много времени, но Франция входит в президентскую кампанию с огромным государственным долгом, хроническим бюджетным дефицитом и экономикой, которой все труднее конкурировать с другими странами. Работодатели хотят знать, кто будет платить за обещания политиков. И поскольку кандидаты пришли к ним на собеседование, предприниматели должны были понять, кого из семерых они готовы когда-нибудь взять на работу. Остается вопрос: много ли найдется во Франции своих Морозовых, Шмитов и Рябушинских, готовых поддержать революционную левую силу, продадут ли они Меланшону веревку, на которой он потом предложит повесить их самих?