Медведев: Россия должна победить в СВО, чтобы «никто не пискнул»

России нужно довести СВО до конца, чтобы в будущем никто не попытался отменить ее итоги, считает зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил об этом во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать»,— сказал господин Медведев.

По словам президента Владимира Путина, группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. В конце августа зампред Совбеза говорил, что Россия рассчитывает на победу в СВО «в видимой перспективе». Генштаб уверяет, что темпы наступления российских войск в зоне СВО не снижаются.