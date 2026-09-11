Бывшего министра связи Николая Никифорова объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Это следует из базы розыска ведомства. Ранее бывшему чиновнику заочно предъявили обвинение по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko.
Николай Никифоров
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По версии следствия, Николай Никифоров — один из создателей пирамиды Finiko. МВД предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. После ухода с должности министра в 2018 году Николай Никифоров проживает в ОАЭ.
Finiko была создана в Татарстане. С июня 2018 года по декабрь 2020-го организаторы схемы привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Затем компания перестала выплачивать дивиденды. Потерпевшими стали около 8 тыс. человек. МВД оценивает общую сумму их потерь примерно в 5 млрд руб.
В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина, которого следствие считает еще одним из организаторов пирамиды.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Финита ля Finiko».