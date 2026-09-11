Бывшего министра связи Николая Никифорова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Это следует из базы розыска ведомства. Ранее бывшему чиновнику заочно предъявили обвинение по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Никифоров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Николай Никифоров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По версии следствия, Николай Никифоров — один из создателей пирамиды Finiko. МВД предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. После ухода с должности министра в 2018 году Николай Никифоров проживает в ОАЭ.

Finiko была создана в Татарстане. С июня 2018 года по декабрь 2020-го организаторы схемы привлекали вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Затем компания перестала выплачивать дивиденды. Потерпевшими стали около 8 тыс. человек. МВД оценивает общую сумму их потерь примерно в 5 млрд руб.

В начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал по делу предпринимателя и дизайнера Азата Тухватуллина, которого следствие считает еще одним из организаторов пирамиды.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Финита ля Finiko».