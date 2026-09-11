Структура ВДК выкупила два участка на Ломоносова в Воронеже за 456 млн рублей

Воронежское ООО СЗ «Инвест» (управляется ООО «Воронежская девелоперская компания», которая входит в ГК «Хамина» Евгения Хамина) победило в аукционе по продаже двух земельных участков на улице Ломоносова, 1/1 и 1/2 в облцентре. При начальной цене 89,7 млн руб. оно забрало активы за 455,7 млн руб. Это следует из итогового протокола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проданные участки на улице Ломоносова в Воронеже

Фото: портал ГИС «Торги». Проданные участки на улице Ломоносова в Воронеже

Фото: портал ГИС «Торги».

Последнее предложение о цене — 454,8 млн руб. — сделало ООО СК «Выбор» (структура местной ГК «Выбор» экс-депутата областной думы Александра Цыбаня). Всего на аукцион заявилось 13 участников, предложения о цене сделали пять из них: помимо указанных компаний, речь идет о местных ООО СЗ «Бик-Юго-Запад» (структура ГК «Бик» Дмитрия Большакова), заявившем 310,4 млн руб., ООО СЗ «Энергоавтомат» (структура ГК «ДСК», председатель совета директоров — экс-сенатор и депутат облдумы Сергей Лукин; 244,9 млн руб.) и ООО «Спецстрой-1» Сергея Загорули и Дениса Володина (117,5 млн руб.).

Согласно аукционной документации, общая площадь участков составляет 9,8 тыс. кв. м (4 тыс. кв. м и 5,8 тыс. кв. м). Они расположены рядом с многоэтажной жилой застройкой, с восточной стороны примыкают к дороге. Инженерные коммуникации не подведены. Разрешенное использование — среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, а также возведение торговых (в том числе развлекательных) центров и магазинов. На территории находится сооружение хозяйственно-питьевого водопровода.

О планах тюменской «Энко» по строительству ЖК за 11 млрд на бывшем участке ВДК — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова