Структура ВДК выкупила два участка на Ломоносова в Воронеже за 456 млн рублей
Воронежское ООО СЗ «Инвест» (управляется ООО «Воронежская девелоперская компания», которая входит в ГК «Хамина» Евгения Хамина) победило в аукционе по продаже двух земельных участков на улице Ломоносова, 1/1 и 1/2 в облцентре. При начальной цене 89,7 млн руб. оно забрало активы за 455,7 млн руб. Это следует из итогового протокола.
Проданные участки на улице Ломоносова в Воронеже
Фото: портал ГИС «Торги».
Последнее предложение о цене — 454,8 млн руб. — сделало ООО СК «Выбор» (структура местной ГК «Выбор» экс-депутата областной думы Александра Цыбаня). Всего на аукцион заявилось 13 участников, предложения о цене сделали пять из них: помимо указанных компаний, речь идет о местных ООО СЗ «Бик-Юго-Запад» (структура ГК «Бик» Дмитрия Большакова), заявившем 310,4 млн руб., ООО СЗ «Энергоавтомат» (структура ГК «ДСК», председатель совета директоров — экс-сенатор и депутат облдумы Сергей Лукин; 244,9 млн руб.) и ООО «Спецстрой-1» Сергея Загорули и Дениса Володина (117,5 млн руб.).
Согласно аукционной документации, общая площадь участков составляет 9,8 тыс. кв. м (4 тыс. кв. м и 5,8 тыс. кв. м). Они расположены рядом с многоэтажной жилой застройкой, с восточной стороны примыкают к дороге. Инженерные коммуникации не подведены. Разрешенное использование — среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, а также возведение торговых (в том числе развлекательных) центров и магазинов. На территории находится сооружение хозяйственно-питьевого водопровода.
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