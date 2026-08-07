Два земельных участка в федеральной собственности продают в Воронеже за 90 млн

В Воронеже выставили на аукцион два земельных участка на улице Ломоносова, 1/1 и 1/2. Начальная цена лота составляет 89,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ГИС «Торги». Фото: портал ГИС «Торги».

Продажа инициирована в связи с намерением развить территорию. Общая площадь участков составляет 9,8 тыс. кв. м (4 тыс. кв. м и 5,8 тыс. кв. м). Они находятся в федеральной собственности. Инженерные коммуникации к ним не подведены. Разрешенное использование — среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, а также возведение торговых (в том числе развлекательных) центров и магазинов. На территории находится сооружение хозяйственно-питьевого водопровода.

Участки расположены рядом с многоэтажной жилой застройкой, с восточной стороны примыкают к дороге. Остановка общественного транспорта «Березовая роща» находится в 220 м.

Уточняется, что земля полностью находится в границах полос воздушных подходов военного аэродрома «Балтимор». Строительство на них допускается исключительно при согласовании с авиационным начальником аэродрома и наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального управления Роспотребнадзора.

Задаток для участия в торгах составляет почти 9 млн, шаг аукциона — 897 тыс. руб. Заявки принимаются до 7 сентября, итоги подведут 11-го.

В июле в Воронеже по причине отсутствия заявок не состоялись (8799978) очередные торги за имущественный комплекс на улице Екатерины Зеленко, 22. Начальная цена лота составляла 125,7 млн руб. До 2006 года здание занимал 13-й военный госпиталь Федеральной пограничной службы России.

Кабира Гасанова