Меж двух «Крон»

Тюменский девелопер «Энко», входящий в топ-25 застройщиков России, опубликовал проектную декларацию на ЖК «Крона дом» в Воронеже. Проект планируют реализовать на участке, приобретенном в феврале у «Воронежской девелоперской компании» (ВДК) Евгения Хамина. Строительство 18–19-этажного дома обойдется в 3,4 млрд руб., ввести объект планируется в конце 2028 года. Рядом возведут паркинг на 246 машин. Проект ВДК пока не опубликован. Эксперты ожидают в интереса покупателей благодаря «удачной локации у лесопарка и выезда из города», но предупреждают о рисках перегрузки дорожной сети и конкуренции с проектами комплексного развития территорий (КРТ) в ближайшие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ЖК «Крона дом», как и многие соседние проекты, возводится в районе бывших яблоневых садов Фото: из проектной декларации Концепция паркинга в составе ЖК «Крона дом» Фото: наш.дом.рф Концепция ЖК «Крона дом» Фото: из проектной декларации Следующая фотография 1 / 3 ЖК «Крона дом», как и многие соседние проекты, возводится в районе бывших яблоневых садов Фото: из проектной декларации Концепция паркинга в составе ЖК «Крона дом» Фото: наш.дом.рф Концепция ЖК «Крона дом» Фото: из проектной декларации

Согласно опубликованным на портале «Наш дом. РФ» документам, строительство ЖК «Крона дом» на Московском проспекте, 142В будет вести ООО «Специализированный застройщик "Энко.Крона парк"», входящее в одноименную корпорацию. Здание на 18–19 этажей с четырьмя подъездами, стоимостью 3,41 млрд руб., планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года. В доме комфорт-класса основная часть квартир будет однокомнатными — 453 из 662, остальные — двухкомнатными (173) и трехкомнатными (36). Также проектом предусмотрены 95 нежилых помещений. Рядом с жилым домом девелопер планирует построить трехэтажный наземный паркинг на 246 автомобилей. Его стоимость — 175 млн руб., завершить строительство планируется к июню 2029 года.

В пресс-службе АО «Энко.Корпорация» сказали «Ъ-Черноземье», что пока разрешение на строительство «Кроны дом» еще не получено, поэтому иные подробности о проекте будут даны позднее. Но там заверили, что это не тот проект, который компания недавно публично анонсировала как свой первый и наиболее заметный в Воронеже: «Речь шла о другом проекте, проектная документация по которому в настоящее время проходит процедуру согласования. Информацию о нем застройщик представит позднее».

По данным «Ъ-Черноземье», во втором случае речь о более крупном и сравнительно более высокоуровневом ЖК под рабочим названием «Крона парк» (окончательное еще не определено). А строительством ЖК «Крона дом», документация по которому была опубликована накануне, фактически будет заниматься воронежский застройщик «Инстеп», который в 2024 году вошел в состав «Энко.Корпорации».

В пресс-службе «Инстепа» рассказали «Ъ-Черноземье», что «одной из ключевых особенностей проекта станет трехуровневый наземный паркинг во дворе на закрытой территории». По архитектурной концепции он будет напоминать жилой дом: со скатной кровлей и окнами. «Еще одна особенность — кладовые помещения (келлеры), которые впервые для компании будут размещены в цокольном этаже. В квартирах предусмотрены новые планировочные решения, включая мастер-спальни и постирочные. Эти форматы соответствуют запросу покупателей на более функциональные и удобные пространства. С верхних этажей дома откроются виды на Нагорную дубраву, в сторону "Олимпика" и Воронежского водохранилища, включая направление на санаторий имени Горького»,— сказали в пресс-службе «Инстепа».

Евгений Хамин подтвердил «Ъ-Черноземье» актуальность ранее озвученных им в Telegram планов по сотрудничеству с «Энко» и обозначенные параметры проекта. Напомним, в феврале при разделении участка в 12 га между ВДК и "Энко.Корпорация" девелопер рассказывал, что застройщики распределят зоны ответственности в ходе работ по «Кварталу у Мегашколы»: тюменская корпорация будет отвечать за развитие своей территории, в том числе зеленой зоны «Дубовая роща», а ВДК — своей территории, в том числе за «Садовый бульвар». Проектная документация по застройке участка "Энко.Корпорация» в рамках «Квартала у мегашколы» в официальных источниках пока опубликована не была.

В то же время господин Хамин призвал не смешивать два проекта «Энко» расположенных в одном районе рядом с улицей Ломоносова, но в разных его частях — панельный ЖК «Крона дом» и монолитный ЖК «Крона парк», поскольку именно «Крона парк» будет соседствовать с «Городскими садами» ВДК.

«Несмотря на практически одинаковые названия, на самом деле речь идет о двух совершенно разных проектах от "Энко"»,— рассказал «Ъ-Черноземье» господин Хамин.

По его словам, «Крона дом» — это отдельно стоящий панельный дом на участке, который не имеет никакого отношения к «Городским садам» ВДК. «Это самостоятельный проект "Энко". А вот проект на объединеных земельных участках "Квартал у Мегашколы" от ВДК и "Энко" — это совсем другое дело. Он будет состоять из двух ЖК: от ВДК — "Городские сады" и "Крона парк" от "Энко". Общий "Квартал у Мегашколы" будет объединен единым ограждением, общими аллеями, общей рощей. Общая инфраструктура, общий подход»,— рассказал «Ъ-Черноземье» господин Хамин.

По данным Rusprofile, ООО «Энко.Крона парк» зарегистрировано в Тюмени в октябре 2025 года. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным учредителем и гендиректором является Елена Низамова. По итогам 2025 года выручка составила 117 тыс. руб., убыток — 13,4 млн руб. По собственным данным компании, «Энко» основана в Тюменской области в 2011 году. По данным портала «Всеостройке.рф», компания входит в число крупнейших российских девелоперов, занимая 23-е место в стране по объему текущего строительства.

Директор агентства недвижимости «Мегаметр» Катерина Князева считает, что новый проект на Московском проспекте сохранит умеренный интерес покупателей, хотя в условиях дорогой ипотеки и охлаждения спроса застройщику придется бороться за каждого клиента. «В условиях спада рынка стартовые цены на этапе «котлована» станут главным инструментом привлечения покупателей. Из почти 660 квартир почти 70% составляют однокомнатные, такой формат — самый доступный сегмент: их легче купить в ипотеку из-за меньшего чека, они подходят молодым семьям, студентам и для сдачи в аренду. Крупный федеральный игрок «Энко» занимает 23-е место по объемам строительства в России, что снижает риски долгостроя в глазах покупателя»,— пояснила госпожа Князева и отметила, что проект сможет выделиться за счет сильных компетенций тюменского девелопера в комплексном благоустройстве. Также преимуществом станет наличие паркинга, что, по оценке эксперта, является «весомым плюсом» для микрорайона.

«Соседство, пусть и отдаленное, с "Городскими садами" Хамина добавит репутации: покупатели будут воспринимать локацию как единый современный мега-квартал с развитой инфраструктурой. Договоры КРТ в прицентральных зонах создадут мощную конкуренцию в ближайшие годы, но у Московского проспекта останутся свои аргументы помимо более доступной цены. КРТ часто грешит тем, что социальная инфраструктура там опаздывает, а дороги не выдерживают нагрузки. Локация на выезде из города привлекает тех, кто ценит близость к природе — рядом лесные массивы, "Олимпик", направление на Рамонь и свободный проезд за город и в столицу, чего лишен центр»,— резюмировала она.

С ней согласен председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин, который считает, что проект будет востребован благодаря удачной локации. «У потребителя на первом месте цена, на втором — локация. Потом уже идут планировочные решения. Рядом с застройкой находится мегашкола, детский сад, новая поликлиника. Может быть, будет высокое качество отделки, применены современные материалы, и дом заиграет. Поэтому сейчас рано делать выводы, что это жилье не будет продаваться»,— считает эксперт.

Сопредседатель воронежского регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, напротив, скептически оценивает обоснованность высотной застройки в этом районе. «Высотное строительство обусловлено лишь текущей экономикой застройщиков, а не реальной необходимостью. Реализация проекта может привести к перегрузке дорожной сети, и если застройщик не закладывает качественное благоустройство и развитие социальных объектов, жильцы получат лишь плотную застройку без должного уровня комфорта»,— заключил господин Новиков.

Ульяна Ларионова, Сергей Калашников