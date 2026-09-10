Уиткофф и Кушнер остаются в игре

Вашингтон пытается перезапустить застопорившийся переговорный процесс по Украине. Однако из-за различия подходов к украинскому урегулированию в администрации США вопрос о том, кто будет его курировать, вызвал острую борьбу. По информации СМИ, спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера могут заменить на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Источники утверждают, что прежняя переговорная команда фактически завела ситуацию в тупик. В Белом доме назвали эти сообщения «неверной и нелепой историей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (слева) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 5 сентября

Фото: пресс-служба президента РФ Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (слева) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (в центре) на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 5 сентября

Фото: пресс-служба президента РФ

Информационным поводом для публичного скандала стала в среду, 9 сентября, публикация в газете Financial Times. Издание со ссылкой на пять высокопоставленных источников утверждает, что Белый дом рассматривает возможность существенно сократить участие спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах с Россией и Украиной. По данным газеты, их место в «челночной дипломатии» готовится занять директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который недавно посетил Москву с неанонсированным визитом.

Близкие к главе ЦРУ чиновники уже уведомили европейских коллег, что Рэтклифф намерен взять на себя более значимую роль в контактах с обеими сторонами конфликта, используя в том числе прямой канал связи по линии разведок.

Потенциальное отстранение Уиткоффа и Кушнера связано с накопившейся критической массой недовольства его методами, утверждают источники. Будучи близким другом Трампа, Уиткофф не является кадровым дипломатом и не имеет соответствующего опыта. По мнению FT, его свободный и подчеркнуто неформальный стиль переговоров в итоге вызвал раздражение у всех ключевых участников процесса. Так, по данным газеты, в Киеве считают, что спецпосланник недостаточно давил на Москву, требуя от нее уступок, а Москва якобы винит Уиткоффа в провале знакового саммита Россия—США на Аляске.

Нынешний кризис вокруг связки Кушнер—Уиткофф назревал еще с конца февраля 2026 года, когда организованные при посредничестве США три раунда переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби и Женеве завершились провалом. А позднее дипломатические усилия Белого дома и вовсе были полностью парализованы, так как Вашингтон полностью переключился на конфликт с Ираном. В итоге украинское направление оставалось замороженным вплоть до августа, когда США предприняли попытку перезапустить переговорный процесс. Очередной раунд начался с неожиданного визита Рэтклиффа в Москву в конце августа, и лишь потом в Россию прилетели Уиткофф и Кушнер. На этом этапе между кадровым силовиком и личным посланником Трампа, по данным источников FT, и завязалась открытая борьба за то, кто же будет курировать переговоры по заключению мира.

Белый дом и американское разведсообщество жестко отреагировали на утечки в FT и попытались опровергнуть информацию о расколе.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли назвала публикацию «неверной и нелепой историей», фейком, основанным на словах некомпетентных анонимных источников. По ее словам, Уиткофф и Кушнер продолжают усердно работать над мирным соглашением, а президент Трамп полностью доверяет им вести переговоры.

В похожем ключе высказалась и директор по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс. Она полностью отвергла притязания Рэтклиффа на лидерство на украинском треке.

Позицию Белого дома косвенно подкрепили и публичные заявления Кремля. В ходе недавнего визита Уиткоффа и Кушнера в Москву президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москве комфортно работать с нынешними переговорщиками и уровень доверия к ним остается высоким.

Президент США пока не принял окончательного решения о конфигурации своей переговорной команды. По информации источников, Уиткофф в любом случае сохранит за собой пост спецпосланника по миротворческим миссиям, который включает в себя и ближневосточный трек. Однако очевидно и то, что методы и подходы Уиткоффа в администрации президента США одобряют не все и борьба за лидерство в переговорной команде по Украине продолжится.

Ксения Байгарова, Вероника Вишнякова