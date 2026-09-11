У «Росгосстраха» глаза велики

Банк ВТБ постарается выйти из капитала «Росгосстраха» до конца года, и уж точно — к 1 апреля 2027 года. Спешить с реализацией заставляет ужесточение регулирования ЦБ в отношении непрофильных активов банков. Стоимость страховщика эксперты оценивают не менее чем в 70 млрд руб. и считают, что продавец вряд ли согласится на меньшую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Как рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, банк планирует продать «Росгосстрах» до 1 апреля 2027 года. «С большой вероятностью — внутри 2026 года»,— уточнил он. При этом другие страховые активы — «Росгосстрах-Жизнь» и миноритарная доля в СОГАЗе — останутся на балансе группы. В «Росгосстрахе» заявили “Ъ”, что от планов ВТБ по продаже актива «операционная деятельность компании не меняется».

Страхования компания продается уже больше трех лет, фактически с того времени, как ВТБ приобрел банк «ФК Открытие» (которому принадлежала страховая компания).

Осенью 2025 года сделка уже могла состояться, но сорвалась. Позже господин Пьянов говорил о сложностях с финансированием сделки со стороны потенциальных покупателей. В первую очередь это касалось компании «Балтийский лизинг». Однако ранее в качестве претендентов называли и группу «Регион». В ВТБ спешку с продажей объясняют регуляторными изменениями. Принятый в сентябре этого года нормативный документ ЦБ устанавливает жесткие лимиты на отдельные (ранее назывались иммобилизационные) активы банков 1 апреля 2027 года. К этим активам приравняют страховые компании и НПФ.

«Росгосстрах» является одной из крупнейших страховых компаний. Согласно отчетности по МСФО, компания завершила 2025 год с чистой прибылью в размере 8,77 млрд руб., на 12% ниже, чем годом ранее. Страховая деятельность принесла убыток в 300 млн руб., год назад была прибыль в 5 млрд руб. Результат от инвестиционной деятельности за год вырос на 16%, до 13 млрд руб. На 30 июня 2026 года капитал компании по МСФО достигал 75,6 млрд руб., активы превышали 132 млрд руб.

По словам экспертов, текущая рыночная оценка «Росгосстраха» заметно выше тех мультипликаторов, по которым оценивается большинство публичных финансовых компаний. Компанию можно оценить по затратам на создание аналогичной всероссийской сети, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Сейчас рыночная капитализация «Росгосстраха» (при free-float менее 0,5%) составляет около 90 млрд руб. С учетом собственного капитала 30 июня 2026 года текущая оценка компании соответствует примерно 1,2х P/BV, говорит руководитель проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров. При этом публичные компании финансового сектора в среднем торгуются примерно на уровне 0,7х P/BV и 4–5х P/E, отмечает эксперт. Сделка планируется денежная, но на прибыль группы по итогам года она не повлияет, указывает Дмитрий Пьянов.

Однако продажа по текущим рыночным мультипликаторам финансового сектора в нынешних условиях затруднительна.

Для собственника это означало бы необходимость зафиксировать существенный дисконт к текущей оценке и признать убыток, «поэтому продавец будет ориентироваться на стоимость, близкую к текущей рыночной оценке», считает Вячеслав Поджаров. Но в ВТБ считают, что страховой актив продавать легко. «Пока продолжается период сравнительно высокой ключевой ставки, страховой бизнес выгоден»,— считает Дмитрий Пьянов. Вместе с тем в настоящее время идет цикл снижения ставки, даже пауза, взятая ЦБ на последнем заседании, надолго не затянется.

Господин Пьянов говорит, что есть два кандидата, лишь уточняя, что «это точно не банковские группы и точно не страховые компании». Эксперты считают, что даже среди нефинансовых групп круг претендентов на страховщика может быть широким. «Речь идет о смежных игроках и крупных экосистемах, в том числе финансовых и технологических»,— отмечает Вячеслав Поджаров. Для таких покупателей страховая компания может дать готовую платформу, клиентскую базу и компетенции, что позволяет существенно сократить time to market при развитии собственного страхового направления, поясняет эксперт. Причем источники “Ъ” говорили, что переговоры велись и с RWB. На запрос “Ъ” маркетплейс сослался на позицию, обозначенную ранее,— «у компании нет планов по приобретению “Росгосстраха”». Впрочем, в начале апреля текущего года основательница Wildberries Татьяна Ким опровергала информацию о вхождении ВТБ в капитал компании RWB в каком-либо формате. Но 26 мая было объявлено о покупке банком 5% в ВБ-банке (ранее Вайлдберриз-банк) с возможностью увеличения доли. Позже уточнялось, что ВТБ получит миноритарные доли во всех финтех-активах группы. В «Балтийском лизинге» и ГК «Регион» не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская