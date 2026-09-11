На Воронежском пивзаводе «Балтики» открылась линия розлива в банку за 260 млн

Сегодня на Воронежском пивоваренном заводе ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» открылась линия розлива продукции, в том числе пива, в алюминиевую банку. Инвестиции в проект составили 260 млн руб. В церемонии запуска линии поучаствовал зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев. На открытии также присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Новая линия розлива на Воронежском пивзаводе Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Новая линия розлива на Воронежском пивзаводе Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Новая линия розлива на Воронежском пивзаводе Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Новая линия розлива на Воронежском пивзаводе Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мощность оборудования составляет 40 тыс. банок в час. Первой с новой линии сошла партия пива, выпускаемого под брендом «Воронежское Жигулевское» более 60 лет. Розлив был приурочен к 90-летию Воронежского пивзавода.

Отмечается, что ранее предприятие работало с другими видами тары — стеклом, ПЭТ и кегами. На заводе рассчитывают, что алюминиевая упаковка позволит «предлагать покупателям более широкий ассортимент продукции». Проект стал частью модернизации предприятия, начавшейся в 2024 году.

По собственным данным, завод основан в 1936 году. С 2006 года входит в состав «Балтики». Предприятие выпускает более 40 видов продукции. На заводе трудится свыше 400 человек. Филиал входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона. ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» — второй производитель пива в России после AB InBev Efes. Портфель включает в себя более 50 брендов («Балтика», «Невское», «Арсенальное», «Ярпиво», «Дон» и другие), энергетический напиток Flash Up, минеральную воду «Skala» и питьевую воду «Хрустальная». Компания управляет восемью заводами, двумя солодовнями, реализует собственную агропрограмму по выращиванию пивоваренного ячменя и проект по хмелеводству.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», до декабря 2024 года «Балтика» принадлежала датскому пивоваренному холдингу Carlsberg Group. В конце года была закрыта сделка по передаче бизнеса российскому АО «ВГ Инвест». В начале февраля пивоваренный холдинг получил за продажу «Балтики» 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн.

О планах покинуть российский рынок Carlsberg Group объявила в феврале 2022 года. В конце июня 2023 года пивоваренный холдинг сообщил о завершении поиска инвестора и подписании соглашения с будущим владельцем активов. В июле 2023-го президентским указом «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу. Тогда же компанию возглавил Таймураз Боллоев, основавший ее и руководивший ею в 1990–2000-е годы. 2 декабря 2024 года Владимир Путин отменил национализацию «Балтики».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов