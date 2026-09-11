МУС потратит €1 млн на замену программного обеспечения из-за санкций США

Международный уголовный суд (МУС) выделит более €1 млн на переход на программное обеспечение, разработанное не в США. Это следует из проекта бюджета МУС на 2027 год, с которым ознакомился ТАСС. В августе США ввели санкции против председателя МУС Томоко Аканэ.

Еще €140 тыс. МУС выделит на консультации по переходу на альтернативное ПО. Расходы планируется покрыть с помощью экономии и перераспределения средств. Кроме того, суд откажется от работы с банками и другими организациями, связанными с США, указано в документе.

Как работает Международный уголовный суд Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), поскольку больше не считает его беспристрастным в своих решениях. Как работает МУС — в справке «Ъ». Читать далее

Помимо председателя МУС, под санкции США попал старший прокурор Абдулай Сейе. По версии США, МУС злоупотреблял полномочиями по отношению к странам, которые не ратифицировали Римский статут.

Подробнее — в материале “Ъ” «США нанесли еще один удар по МУС».