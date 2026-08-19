США нанесли еще один удар по МУС

США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) японки Томоко Аканэ и одного из старших юристов этого судебного органа сенегальца Абдулая Сейе. Последний известен тем, что принимал активное участие в подготовке ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Новые американские санкции стали очередным шагом в кампании Вашингтона против международной структуры, которую Штаты не просто не признают, но и совершенно открыто пытаются дискредитировать, подтянув к бойкоту МУС и другие страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель МУС Томоко Аканэ

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters Председатель МУС Томоко Аканэ

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

О персональных санкциях против двух членов МУС, его президента Томоко Аканэ из Японии и Абдулая Сейе, высокопоставленного юриста родом из Сенегала, объявил 18 августа лично госсекретарь США Марко Рубио. «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию МУС»,— отметил американский дипломат. И тут же прошелся и по самому базирующемуся в Гааге судебному органу, назвав его «коррумпированным и фатально политизированным наднациональным судом, злонамеренно злоупотребляющим своими полномочиями и выходящим за рамки своего мандата».

В чем именно с американской точки зрения провинилась президент МУС, не вполне ясно. Скорее дело просто в высокой должности, которую Томоко Аканэ занимает в не признаваемом США суде.

Зато «вина» господина Сейе состояла в том, что он входил в состав группы обвинения, которая добивалась ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта (ордер был выдан осенью 2024 года). А по данным израильских СМИ, сейчас Абдулай Сейе курирует расследование МУС относительно финансирования Израилем поселений и вооружения поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Разумеется, одним из первых, кто приветствовал санкции против двух функционеров МУС, оказался премьер Нетаньяху. «Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марко Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС, и его заявление о том, что коррумпированные чиновники, возглавляющие МУС, понесут наказание»,— написал премьер 19 августа в соцсети X.

Европейцы расценили этот шаг совсем по-другому. В частности, глава МИД Нидерландов Том Берендсен отметил, что его страна не одобряет последние санкции США и уже пригласила госпожу Аканэ «обсудить нашу дальнейшую поддержку». «Международные суды и трибуналы должны иметь возможность свободно выполнять свои мандаты»,— подытожил Берендсен.

В любом случае сильно неожиданным санкционный выпад Штатов ни для кого не стал.

Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп ввел санкции против самого МУС, заявив в своем указе, что эта судебная инстанция, правомочность которой Штаты не признают, «участвовала в незаконных и безосновательных действиях, направленных против Америки и нашего близкого союзника Израиля».

С тех пор Вашингтон стал вводить целенаправленные санкции против отдельных должностных лиц МУС, включая прокуроров и судей, причастных к расследованию действий американских солдат в Афганистане и Израиля против палестинцев. В общей сложности в этот санкционный список попали уже как минимум 11 должностных лиц МУС, самым громким фигурантов среди которых стал ныне уже бывший генпрокурор суда Карим Хан.

Отметим, что санкции замораживают любые американские активы, которыми могут владеть эти лица, и фактически отрезают их от финансовой системы США, с которой связаны почти все международные банки.

В июне нынешнего года трое судей МУС подали на администрацию Трампа в суд, заявив, что введенные в отношении них санкции США незаконны. Два отдельных иска тогда же подали правозащитные организации, назвав действия Штатов нарушающими конституционные права организаций, сотрудничающих с судом в стремлении добиться справедливости в отношении зверств по всему миру.

Но это лишь разгорячило Вашингтон. 13 июля Госдеп США официально сообщил о старте кампании по «устранению угрозы, исходящей от МУС для американцев».

Как заявлял ранее Марко Рубио, МУС представляет угрозу для американского персонала, который реализует жесткую иммиграционную политику президента Трампа или участвует в ударах по морским судам с (предполагаемыми) наркоторговцами на борту.

«МУС стремится стать неподотчетным глобальным арбитром, позиционируя себя выше и за пределами национального государства как наднациональный правоохранительный орган глобалистской бюрократии, уполномоченный по своему усмотрению преследовать американских военнослужащих и должностных лиц»,— отметило тогда американское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении.

В этой связи Рубио пообещал, что администрация США активизирует усилия по подрыву МУС, включая дипломатическую кампанию, направленную на убеждение других стран выйти из этой инстанции и усиление контроля за странами, «которые отказываются признать ложные полномочия МУС, полагаясь при этом на помощь США».

Давление американцев возымело эффект — за последний месяц о выходе из Римского статута, учредившего МУС, заявили Венесуэла и Чад. Последний, впрочем, заявил о предвзятости суда в отношении Африки, а вот власти в Каракасе явно предприняли этот демарш не столько в силу собственного недовольства, сколько в угоду Штатам.

Россия, напомним, подписала Римский статут, но не ратифицировала его в парламенте, а затем и вовсе отозвала свою подпись под ним. При этом у Москвы также есть повод быть недовольной МУС: в марте 2023 года суд издал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины.

Наталия Портякова