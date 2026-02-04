Три завода могут открыться под Воронежем в 2026 году

В Воронежской области в 2026 году ожидается запуск трех производственных проектов — завода по выпуску алюминиевой банки компании «Альба» за 11 млрд руб., третьей очереди предприятия «Воронежсельмаш» за 1,5 млрд руб., а также производства самоклеящихся материалов «Босла» за почти 1 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Внутри завода по выпуску безалкогольных напитков ООО «Глобальные напитки»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам первого заместителя министра экономического развития области Константина Хорошева, в индустриальном парке «Масловский» сейчас размещены 22 резидента, создавшие более 3 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в площадку оценивается в 34,2 млрд руб. Статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» получили 17 компаний с заявленным объемом инвестиций в 67,9 млрд руб. Фактически ими уже вложено 32,3 млрд руб., создано около 1,9 тыс. рабочих мест. В 2025 году на территории ОЭЗ запустили свой завод ООО «Глобальные напитки».

Среди ключевых задач чиновники обозначили повышение транспортной доступности индустриальных парков «Масловский» и «Черноземье», устранение дефицита мощностей газо- и электроснабжения, а также вопросы финансирования управляющих компаний. Для них введена трансформаторная подстанция «Парковая», установлены остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесена разметка. В ближайшие месяцы планируется запуск автобусов по регулируемым тарифам от Машмета (Левобережный район Воронежа) до ИП «Масловский». Сейчас туда ездят семь автобусных маршрутов и электричка, от платформы которой организовать трансферт уже предлагается управляющей компании «Винко».

Власти также сообщили о проектировании инфраструктуры нового индустриального парка «Черноземье» в Семилукском районе, для которой уже привлекли казначейские инфраструктурные кредиты в 1,5 млрд руб. Деньги уйдут на строительство объектов электроснабжения, водоотведения, дорог и таможни, а также благоустройство территории.

Губернатор региона Алесандр Гусев пригласил инвесторов к размещению производств в новом парке, запуск которого намечен на 2026 год. Территория в 500 га будет функционировать как филиал ОЭЗ «Центр». По словам главы региона, территория обеспечена высоковольтной линией электроснабжения, магистральным газопроводом, железнодорожной инфраструктурой и выходом на федеральную трассу.

Анна Швечикова