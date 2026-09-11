Лукашенко: Латвия «стреляет себе в ухо» пошлинами на зерно из РФ и Белоруссии

Власти Латвии, планируя ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии, «стреляют себе уже не в ногу, а в ухо». Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы и раньше не очень-то расстраивались по поводу прибалтийских государств... Будем и дальше жить. Главное, чтобы они не бесились. Беситься не надо, как они это делают,— сказал господин Лукашенко журналистам (цитата по БЕЛТА).— Дойдут до того, что коммунисты придут к власти».

По поводу самой идеи пошлин президент Белоруссии заметил, что страна и так не продает зерно Латвии. «Ну, введут они 300% или 1000%... Нам плевать на это»,— пояснил Александр Лукашенко. Глава государства также обратил внимание, что продавать зерно в чистом виде бессмысленно, поскольку его выгоднее переработать внутри страны.

«Вот Россия продает продовольственную пшеницу. Преступление, если ее скормить скоту — продовольственную пшеницу надо продавать, сейчас цены приличные»,— привел в пример господин Лукашенко.

В начале недели стало известно о намерении Латвии ввести пошлины в 300% на экспорт зерна из России и Белоруссии. Власти страны также планируют разработать механизм, который позволит определять, какое зерно собрано в новых российских регионах, и запрещать его поставки. Происхождение зерна будут уточнять специалисты и украинские представители. В Кремле предупредили Латвию, что та может потерять очень многое из-за этих пошлин. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мировые рынки гораздо больше, чем одна Латвия, и всегда можно будет найти альтернативы.