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Песков об угрозе самолету Зеленского, ударах по судам и пошлинах Латвии на зерно

Песков рассказал о переносе совещания Путина с правительством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал информацию об угрозе самолету Владимира Зеленского и введение Латвией пошлин на зерно. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Украинское урегулирование

  • Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений для ВСУ. Эти суда будут уничтожаться и дальше.
  • Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Украина «открыла ящик Пандоры» атаками на мирные объекты.
  • Удары по судам не могут негативно сказаться на отношениях России и Турции.
  • Угрозы самолету Владимира Зеленского в Кишиневе не было. Это признали сами украинцы. Она была эфемерной.
  • Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные с СВО.

О пошлинах Латвии

  • Латвия может потерять очень многое из-за решения о 300-процентных пошлинах на зерно из России и Белоруссии.
  • Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, всегда есть альтернативы.

График президента

  • Совещание Путина с правительством перенесено из-за его подготовки к саммиту БРИКС.
  • Путин проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
  • Вечером президент вылетит в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС.

Мария Ежовкина

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