Песков об угрозе самолету Зеленского, ударах по судам и пошлинах Латвии на зерно
Песков рассказал о переносе совещания Путина с правительством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал информацию об угрозе самолету Владимира Зеленского и введение Латвией пошлин на зерно. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Украинское урегулирование
- Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений для ВСУ. Эти суда будут уничтожаться и дальше.
- Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Украина «открыла ящик Пандоры» атаками на мирные объекты.
- Удары по судам не могут негативно сказаться на отношениях России и Турции.
- Угрозы самолету Владимира Зеленского в Кишиневе не было. Это признали сами украинцы. Она была эфемерной.
- Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные с СВО.
О пошлинах Латвии
- Латвия может потерять очень многое из-за решения о 300-процентных пошлинах на зерно из России и Белоруссии.
- Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, всегда есть альтернативы.
График президента
- Совещание Путина с правительством перенесено из-за его подготовки к саммиту БРИКС.
- Путин проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
- Вечером президент вылетит в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС.