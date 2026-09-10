Песков об угрозе самолету Зеленского, ударах по судам и пошлинах Латвии на зерно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал информацию об угрозе самолету Владимира Зеленского и введение Латвией пошлин на зерно. Главные заявления — в подборке «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Украинское урегулирование

Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений для ВСУ. Эти суда будут уничтожаться и дальше.

Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море. Украина «открыла ящик Пандоры» атаками на мирные объекты.

Удары по судам не могут негативно сказаться на отношениях России и Турции.

Угрозы самолету Владимира Зеленского в Кишиневе не было. Это признали сами украинцы. Она была эфемерной.

Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы, связанные с СВО.

О пошлинах Латвии

Латвия может потерять очень многое из-за решения о 300-процентных пошлинах на зерно из России и Белоруссии.

Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, всегда есть альтернативы.

График президента

Совещание Путина с правительством перенесено из-за его подготовки к саммиту БРИКС.

Путин проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Вечером президент вылетит в Нью-Дели, где пройдет саммит БРИКС.

Мария Ежовкина