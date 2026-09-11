Дональд Трамп не видит в искусственном интеллекте угрозы для человечества

Президент США Дональд Трамп заявил, что его «совсем не беспокоит» потенциальная угроза со стороны искусственного интеллекта, о которой в последнее время заговорили эксперты. Отвечая на вопросы журналистов, господин Трамп отметил, что его гораздо больше волнует возможность победы Китая в гонке за ИИ-технологии. Об этом пишет Forbes.

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Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Меня волнует, что, если мы не победим в ИИ-гонке, мы окажемся в очень плохом положении,— заявил президент США.— Сейчас мы довольно сильно опережаем Китай. Я бы сказал, на год, а это, знаете ли, считается очень большим периодом времени».

Как сообщал «Ъ», на днях сразу несколько экспертов предупредили об угрозе для людей со стороны ИИ. В частности, Джейкоб Коксон, работавший ведущим специалистом в таких крупных компаниях, как Anthropic и OpenAI, заявил о том, что ИИ способен «убить человечество к концу десятилетия» и уже к концу следующего года «ситуация может выйти из-под контроля».

Советник правительства США по вопросам высоких технологий Пол Кристиано также заявил о существовании серьезного риска того, что «стремительное развитие возможностей ИИ приведет к катастрофической и необратимой потере контроля над ним в самом ближайшем будущем». Ранее о том же говорил нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом ИИ».

В июле более тысячи сотрудников ИИ-компаний подписали открытое письмо с призывом законодательно замедлить развитие нейросетей.

Алена Миклашевская