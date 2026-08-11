В Данкове Липецкой области на продажу выставили дом-памятник XX века за 12 млн

Администрация Данкова Липецкой области выставила на аукцион объект культурного наследия (имеет статус выявленного памятника архитектуры) «Дом деревянный на каменном фундаменте» на улице Урицкого, 12. Начальная цена лота составляет 12,1 млн руб. Информация об этом размещена на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В состав имущественного комплекса включены двухэтажный (в том числе один подземный этаж) дом 1917 года постройки площадью 187,7 кв. м, склад на 17,3 кв. м, уборная на 4,2 кв. м и ограждение с воротами и калиткой протяженностью 26,5 м. Объекты расположены на земельном участке на 754 кв. м с разрешенным использованием «для производственных нужд». Согласно охранному обязательству, собственнику запрещаются использование территории под склады взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов, размещение производств, создающих вибрационную нагрузку на конструкции, а также связанных с применением химически активных веществ. Все ремонтно-реставрационные работы должны проводиться исключительно по согласованию с органом охраны ОКН.

В соответствии с аукционной документацией, на здании зарегистрировано два обременения: аренда в пользу сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содружество» со сроком действия до 17 января 2028 года, а также право безвозмездного пользования Данковской районной организацией ветеранов.

Заявки на торги принимаются до 7 сентября, итоги подведут 11-го. Размер задатка — 1,2 млн, шаг аукциона — 605,8 тыс. руб.

В июле стало известно, что на улице Урицкого в Данкове не смогли продать ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева». Аукцион признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Начальная цена лота составляла 9,3 млн руб.

Кабира Гасанова