Саратов атаковали дроны ВСУ, есть повреждения гражданских объектов

Вражеские дроны атаковали Саратов сегодня ночью. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своих соцмедиа, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке БПЛА на Саратов, предварительно, никто не пострадал

Фото: Сгенерировано ИИ При атаке БПЛА на Саратов, предварительно, никто не пострадал

Фото: Сгенерировано ИИ

Сейчас на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Известно, что беспилотниками был атакован логистический центр Ozon в Саратове. Как сообщает пресс-служба компании, на объекте начался пожар. Сейчас хаб временно не принимает и не доставляет новые заказы клиентам в Саратове и области. «Товары, которые находились на объекте, будут скрыты с онлайн-витрины маркетплейса. Часть заказов будет отменена, часть — доставлена с других логистических центров», — уточнили в компании Ozon.

Угроза атаки БПЛА в Саратовской области была объявлена в 03:03 сегодня, 11 сентября. Аэропорт Саратова перестал принимать и выпускать воздушные суда накануне вечером.

Марина Окорокова