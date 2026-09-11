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«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика по работе со счетчиками за 5,6 млрд руб.

АО «Новосибирскэнергосбыт» объявило тендер на оказание услуги по предоставлению данных интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) в Новосибирской области. Стартовая цена контракта составила более 5,6 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 октября, указывается на портале госзакупок. Срок оказания услуги рассчитан на период с 2027-го по 2036 год.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Победителю торгов предстоит закупить счетчики, устройства сбора и передачи данных, установить и заменить приборы учета в многоквартирных домах, создать центр сбора, обработки и хранения данных, разработать или внедрить программное обеспечение, организовать каналы связи между счетчиками и системой, а также проводить поверку, техническое обслуживание и замену неисправных приборов.

Согласно конкурсной документации, начальная средневзвешенная стоимость услуги составит 301,50 руб. с НДС за один прибор учета в месяц. Всего предусмотрено около 185,78 тыс. приборов учета. Из них 145,28 тыс. приборов победитель торгов должен установить или заменить самостоятельно в 2027–2029 годах, еще 40,5 тыс. счетчиков установят застройщики либо исполнитель по заявкам потребителей.

В 2027 году планируется установить или заменить 30,4 тыс. приборов, в 2028 году — 53,86 тыс., в 2029 году — 61,02 тыс. Кроме того, в систему должны включить по 13,5 тыс. приборов, установленных застройщиками или по заявкам потребителей.

АО «Новосибирскэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Компания зарегистрирована в 2006 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации достигла 58 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб.

Александра Стрелкова

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