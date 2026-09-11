Суд по иску ЛДПР снял партсписок «Яблока» с выборов в томскую облдуму

Томский областной суд своим решением отменил регистрацию партсписка кандидатов «Яблока» на выборах в законодательную думу региона. Соответствующее административное дело по иску регионального отделения (РО) ЛДПР суд рассмотрел 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как ранее сообщало РО «Яблока», в иске либерал-демократы полностью повторили доводы, которые использовались против федерального списка «Яблока». Как писал «Ъ», 10 августа Верховный суд снял партсписок «Яблока» с выборов в Госдуму РФ по иску «Родины». В основу решения легли обвинения в нарушении партией авторских прав и иностранном финансировании.

В реготделении «Яблока» сообщили, что решение суда будет обжаловано.

«Яблоко» выдвигало списки кандидатов в законодательные собрания восьми регионов. К настоящему моменту участие в выборах продолжают только два из них — списки партии в Новгородской и Томской областях.

21 депутат законодательной думы избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах. Ранее облизбирком зарегистрировал партсписок «Яблока» из 12 человек и семь кандидатов в одномандатных округах.

Валерий Лавский