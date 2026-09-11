Воронежец получил 17 лет за диверсию на электроподстанциях по заданию СБУ

Суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю города Поворино Воронежской области за диверсию организованной группой (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и прохождение соответствующего обучения (ст. 281.2 УК РФ). Его приговорили к 17 годам лишения свободы и ограничению свободы на 1,6 года. Об этом сообщили в управлении СКР по Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Уточняется, что на его имущество на сумму около 2 млн руб. был наложен арест для возмещения ущерба и обеспечения исполнения приговора.

Следствием и судом установлено, что в июне 2025 года фигурант, введенный в заблуждение телефонными мошенниками, взял кредиты в нескольких банках и перевел по указанным реквизитам не менее 1,1 млн руб. После этого злоумышленники, оказавшиеся сотрудниками украинских спецслужб, предложили мужчине поджечь электроподстанции, пообещав выплатить вознаграждение, достаточное для погашения кредитов.

Действуя по указанию кураторов, мужчина получил в мессенджере координаты объектов, видеоинструкцию и фотографии с подробным описанием способа совершения преступления. В конце июня 2025 года он совершил поджоги электроподстанций на территории Поворинского и Борисоглебского районов, фиксируя происходящее на видео для отчетности перед кураторами. При попытке совершения очередного преступления его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

Это не первый случай диверсии по заданию украинских спецслужб в Воронежской области. Так, в феврале 2026 года Воронежский облсуд приговорил троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет к лишению свободы на срок от 6 до 12 лет за диверсию на железнодорожных путях. По данным ЦОС ФСБ России, организатор группы Артем Иванов через Telegram установил контакт с украинскими кураторами, прошел обучение диверсионным действиям и заложил муляж взрывного устройства на перегоне Юго-Восточной железной дороги, после чего вовлек в преступную схему двух знакомых.

Алина Морозова