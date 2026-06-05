Жителя Воронежской области обвинили в диверсии после поджога электроподстанций

В Воронежской области 42-летнего жителя Поворино будут судить за диверсию. По версии следствия, мужчина, действуя по указанию украинских спецслужб, совершил поджог нескольких электроподстанций. На преступление его толкнула потеря крупной суммы, которую поворинец отдал злоумышленникам. Об этом 5 июня рассказали в СУ СК по Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июне прошлого года обвиняемый был введен в заблуждение злоумышленниками, взял кредиты в нескольких банках и перевел по указанным ему реквизитам не менее 1,1 млн руб. После этого он попал под влияние украинских спецслужб — мужчине обещали компенсировать убытки после поджога подстанций. Координаты объектов и инструкции поворинец получил в мессенджере. В конце месяца он устроил поджоги в Поворинском районе и Борисоглебском округе, снял их на видео и отправил кадры кураторам. При попытке очередного поджога мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

Задержанного поместили под стражу. На имущество фигуранта на сумму около 2 млн руб. наложили арест для возмещения причиненного ущерба и обеспечения исполнения приговора. Действия обвиняемого квалифицировали как прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы) и как диверсию, совершенную организованной группой и повлекшую причинение значительного имущественного ущерба (п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК.

Следствие также устанавливает лиц, инструктировавших поворинца.

Накануне, 4 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд в Воронеже признал 22-летнего Арсения Короля виновным в госизмене, участии в террористической организации и покушении на совершение теракта. По данным следствия, молодой человек хотел подорвать машину российского военнослужащего. За это подсудимому назначили 22 года лишения свободы.

Денис Данилов