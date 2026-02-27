Трое воронежцев получили до 12 лет за госизмену и диверсию на железной дороге

Решением областного суда двое молодых людей и девушка из Воронежа осуждены за государственную измену и диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Артем Иванов (2006 года рождения) получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Валерия Фурсова (2007 года рождения) — 6 лет, а Андрей Баскаков (2005 года рождения) — 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил. Об этом 27 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следствие и суд установили, что Артем Иванов установил контакт с представителями украинских спецслужб с помощью мессенджера. По заданию кураторов молодой человек «наносил в публичных местах областного центра изображения и надписи, дискредитирующие внешнеполитический курс руководства Российской Федерации». Также он «прошел обучение способам совершения диверсионно-террористического акта, мерам конспирации при его подготовке и непосредственном исполнении, а также осуществил пробную закладку муляжа самодельного взрывного устройства (СВУ) на железнодорожных путях».

В прокуратуре Воронежской области уточнили, что на момент установки контакта Артему Иванову было 17 лет. Юноша, по данным ведомства, «изыскивал источники получения дополнительного заработка». Выполнение заданий парень фиксировал на видео. Макет СВУ он заложил на одном из перегонов Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в апреле 2024-го. В мае того же года он привлек знакомых — Баскакова и Фурсову — к поджогу релейного шкафа. На момент преступления двое из трех участников группы (кроме Баскакова) были несовершеннолетними.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ публикует оперативные кадры и видео допроса молодых людей:

Товарищам Артема Иванова вменили «совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ» (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК, до 20 лет лишения свободы). Самого же молодого человека дополнительно осудили за:

госизмену (ст. 275 УК РФ, до 20 лет либо пожизненное лишение свободы);

прохождение обучения для диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ, до 20 лет либо пожизненное лишение свободы);

вовлечение в диверсионную деятельность (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, до 15 лет либо пожизненное лишение свободы);

заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ, до 8 лет лишения свободы).

В середине февраля «Ъ-Черноземье» писал, что в Липецке за госизмену и подготовку к диверсии 18-летнего парня приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в 40 тыс. руб. Приговор был вынесен с учетом того, что в момент совершения преступления подсудимый был несовершеннолетним. Также суд принял во внимание полное признание вины.

Денис Данилов