Контрольный пакет оператора канатной дороги в Шерегеше продают за 483 млн рублей

В Кемеровской области выставлен на продажу контрольный пакет (63,5%) оператора канатной дороги Gesh Fly в Шерегеше. Стоимость актива составляет 483 млн руб. Согласно объявлению на портале «Авито», протяженность подъемника составляет 1350 м, кабинки рассчитаны на шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Подъемник является первым у подножия горы «Зеленая». Окупаемость актива оценивается в 5,5–6 лет при самостоятельном управлении и в 8–9 лет — при привлечении внешней управляющей компании.

По прогнозам Агентства по туризму Кузбасса, в сезоне 2025–2026 годов турпоток в Шерегеш составит 1,65 млн человек — это на 10% больше, чем в прошлом зимнем сезоне (1,5 млн человек). К 2030 году власти Кузбасса рассчитывают увеличить турпоток до 3 млн человек. Для этого планируют создать около 19 тыс. новых мест размещения.

Лолита Белова