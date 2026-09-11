Полностью включить тепло в Екатеринбурге планируется до 30 сентября

В Екатеринбурге подключить к теплоснабжению все жилые дома планируется до 30 сентября, сообщили в городской администрации со ссылкой на заммэра Владимира Гейко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На данный момент жилищный фонд готов к пуску тепла на 95%, соцобъекты — на 98%. К сезону готовы 6176 из 8124 многоквартирных домов — всего 76%. Паспорта готовности оформлены у 89% объектов социальной сферы — у 1133 из 1270.

Запуск отопления в Екатеринбурге назначен на 15 сентября — в первую очередь отопление появится в больницах, школах и садиках.

Ирина Пичурина