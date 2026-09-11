«Сибирский ЛХЗ» освоил серийное производство компонентов для шинной отрасли

«Сибирский лесохимический завод» (входит в холдинг «Оргхим»), единственный в России производитель терпен-фенольных смол для шинной промышленности, завершил модернизацию участка подготовки сырья стоимостью 100 млн руб. Обновление позволило предприятию сформировать полный производственный цикл — от переработки скипидара до выпуска готовой продукции, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. В частности, запущено производство двух новых марок: TPS-105 и ТР-115. Из общей суммы инвестиций 75 млн руб. привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Помимо основного производства, «Сибирский лесохимический завод» совместно с Институтом химии и химической технологии СО РАН реализует проект по переработке отходов лесопиления. Работа ведется при грантовой поддержке Российского научного фонда и правительства Красноярского края в размере 60 млн руб.

Сибирский лесохимический завод (АО «СЛХЗ») основан в 2009 году в Красноярском крае. Компания занимается глубокой переработкой скипидара и производством терпеновых углеводородов. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 172 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.

Лолита Белова