Памфилова: Украина боится проводить выборы у себя и хочет сорвать их в России

Украина боится проводить выборы у себя и хочет сорвать их в России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, украинские мошенники «наращивают усилия» по дискредитации избирательного процесса и нанесению ему урона.

«Теперь возвращаюсь опять, скажем, к нашим киевским мошенникам и прочим, которые продолжают наращивать свои пакостные усилия по дискредитации выборов, нанесению им урона разного рода. Стараются ребята. Сами-то выборы не проводят, боятся, и наши хотят сорвать», — заявила госпожа Памфилова на заседании ЦИКа.

В единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. В Госдуме сообщали о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах. МИД России призывал зарубежные страны запретить демонстрации у посольств РФ в дни голосования.