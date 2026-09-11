Памфилова: Украина боится проводить выборы у себя и хочет сорвать их в России
Украина боится проводить выборы у себя и хочет сорвать их в России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, украинские мошенники «наращивают усилия» по дискредитации избирательного процесса и нанесению ему урона.
«Теперь возвращаюсь опять, скажем, к нашим киевским мошенникам и прочим, которые продолжают наращивать свои пакостные усилия по дискредитации выборов, нанесению им урона разного рода. Стараются ребята. Сами-то выборы не проводят, боятся, и наши хотят сорвать», — заявила госпожа Памфилова на заседании ЦИКа.
В единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. В Госдуме сообщали о попытках подстрекательства россиян к провокациям на выборах. МИД России призывал зарубежные страны запретить демонстрации у посольств РФ в дни голосования.
В заявлениях российских властей предполагаемое воздействие из-за рубежа связывают не только с информационной кампанией. Среди упоминаемых способов — заявления о фальсификациях еще до голосования и сбор персональных данных россиян через «ботов для протестного голосования»; среди ожидаемых участников провокаций ЦИК называла в том числе «сбежавших» из России, антироссийские и украинские диаспоры, готовящие провокации из-за рубежа.
Для нарушений непосредственно в местах голосования власти заранее обозначили и правовую рамку: по словам депутата Василия Пискарева, подобные деструктивные действия могут квалифицироваться по статьям УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, хулиганстве либо уничтожении имущества. Таким образом, обвинения в адрес Украины сопровождаются публичной подготовкой к пресечению как онлайн-активности, так и физических инцидентов в дни голосования.