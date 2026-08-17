Проектирование белгородского промпарка подорожало к третьим торгам

Подконтрольное белгородским властям АО «Корпорация "Развитие"» вновь ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ для индустриального (промышленного) парка «Белгородский» на улице Рабочей в областном центре. Начальная цена контракта увеличена до 28,7 млн руб.: в ходе двух предыдущих закупок она составляла 21,7 млн руб. Информация опубликована в ЕИС «Закупки». Участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Объявленная в конце мая закупка не состоялась, так как все заявки не соответствовали требованиям. В конце июня организация запустила повторный тендер. Согласно итоговому протоколу, победителем стал участник, набравший 135,05 балла. Его имя не раскрывается. В ЕИС был опубликован подписанный договор, однако 4 августа его расторгли. Причины не раскрываются.

В документах новой закупки говорится, что строительство промпарка запланировано на 2027–2028 годы. Стоимость возведения объекта будет уточняться в процессе проектирования и прохождения госэкспертизы. Однако уже сейчас указан предварительный предельный объем вложений — 1 млрд руб. Подрядчику, среди прочего, предстоит запроектировать инженерные сети, здание двухэтажного административно-бытового корпуса площадью не менее 350 кв. м, пост охраны — не менее 5 кв. м, склад — до 1,2 тыс. кв. м.

Источник финансирования — 99% федеральных субсидий, 1% региональных средств. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 сентября. Итоги конкурса подведут 4 сентября.

В начале мая АО «Корпорация "Развитие"» разместило тендер на проектирование первой очереди промышленного парка «Старооскольский» на территории, примыкающей к действующей промзоне станции Котел. Предельная стоимость строительства объекта также установлена на уровне 1 млрд руб. На конкурс было подано пять заявок. Победителем признан участник, набравший 135,4 балла, с ценовым предложением 15,5 млн руб. Контракт находится на стадии исполнения. Сведения о подрядчике не раскрываются.

Мария Свиридова