Поезд Адлер—Ижевск задержится на два часа из-за атаки по Волгоградской области

Поезд Адлер—Ижевск движется с двухчасовой задержкой из-за «постороннего вмешательства» на железнодорожные пути в Волгоградской области, сообщили в ПЖД (филиал РЖД). Утром регион был атакован ракетами и беспилотниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Аварийными названы участки Сарепта—Бекетовская и Бекетовская—Ельшанка. Помимо поезда по направлению в столицу Удмуртии, с задержкой в 1—2 часа движется еще шесть составов. Два пригородных поезда отменили.

Ранним утром при ракетной атаке в Волгоградской области пострадали двое мужчин. Были повреждены два многоквартирных дома. Обломки одного из сбитых БПЛА попали на местное промпредприятие.